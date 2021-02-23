ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية - على موقعها الالكترونى - عن رئيس الوزراء قوله ردا على أسئلة وسائل الإعلام، إذا كان سيكون أول من يتلقى التطعيم "سأفعل إذا كان بإمكاني ... وأنا مستعد للجرعة الأولى".

ومع ذلك، قد لا تتحقق رغبة رئيس الوزراء، بعد أن أعلن خبراء الصحة أن الأولوية ستحدد حسب العمر.

وقال الدكتور سوبون إيامسيثورن ، نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، أمس، إن لقاح سينوفاك موصى به فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا بسبب عدم كفاية البيانات لدعم فعاليته بين الأشخاص الأصغر سنًا أو الأكبر سنًا.



ومع ذلك، فقد حذر من أن تركيبة سينوفاك لا ينصح بها للنساء الحوامل أو أولئك الذين عانوا من آثار جانبية ضارة من لقاحات أخرى في الماضي.

ومن المقرر أن يكون رئيس الوزراء التايلاندى حاضرًا اليوم عند وصول أول تسليم 200 ألف جرعة في مطار سوفارنابومي على متن رحلة للخطوط الجوية التايلاندية الدولية من بكين.



وقال رئيس الوزراء إنه مع وصول المزيد من الإمدادات، سيقرر المعهد الوطني للقاحات من يقف في الصف في كل جولة من اللحاقات.

وستصل 800 ألف جرعة أخرى من سينوفاك في مارس ومليون جرعة أخرى في أبريل كما اشترت الحكومة أيضًا 26 مليون جرعة من AstraZeneca، شركة أدوية بريطانية سويدية.



ولفتت الصحيفة الى أن الحكومة تعرضت لانتقادات لتخلفها عن جيرانها في جنوب شرق آسيا كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة، التي تلقت بالفعل شحنات من اللقاح.



وكان رئيس الوزراء التايلاندى برايوت تشان أو تشا، قد نجا الأيام الماضية من تصويت لسحب الثقة من حكومته في البرلمان، بعد جلسات نقاش استمرت أربعة أيام، انتقدت فيها المعارضة تعامل حكومته مع أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتردي الأوضاع الاقتصادية ومزاعم الفساد، ورفض 272 نائبا اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء بينما أيده 206 آخرون، وفقا لما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" المحلية.

