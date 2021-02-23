جونز هوبكنز: وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز أكثر من نصف مليون شخص

كتب أحمد عرفة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الدكتور أنتوني فاوتشى، خبير الأمراض المعدية الرائد في أمريكا، إن الولايات المتحدة فعلت "أسوأ من معظم" الدول الأخرى، حيث تقترب البلاد من نصف مليون حالة وفاة بسبب كورونا، موضحًا أن الولايات المتحدة ستحصل على 600 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة نيوزويك.

وقال فاوتشى، اليوم الإثنين: أعتقد أنك إذا نظرت إلى الوراء تاريخيًا، فقد فعلنا أسوأ من معظم الدول الأخرى، "ونحن دولة غنية ومتطورة للغاية، أبلغت الولايات المتحدة عما يقرب من نصف مليون حالة وفاة بسبب كورونا منذ بداية الوباء قبل عام تقريبًا في مارس.