جامعة أسيوط تُعلن بدء التسجيل فى ورشة عمل أون لاين "مهنتكم فى ألمانيا"

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء التسجيل للمشاركة فى ورشة عمل المنعقدة أون لاين تحت عنوان "مهنتكم فى ألمانيا" والهادفة إلى التعريف بالمنح الدراسية المقدمة للباحثين المتميزين فى مختلف التخصصات والمعلنة من ثلاث جامعات ألمانية وهى جامعة فرى برلين وجامعة فليبس بولاية مجدبرج والجامعة التقنية ببرلين.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المنح المقدمة تستهدف الباحثين فى مرحلة ما بعد الدكتوراه ، ومن المقرر أن تقوم ورشة العمل بعرض المعلومات مباشرة عن فرص التمويل المقدمة من المؤسسات المشاركة والبرامج والخدمات المقدمة لكل باحث متميز عقب حصوله على البرنامج، كما تهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة لمتابعة أبحاث ما بعد الدكتوراه فى ألمانيا بنظام دولى وتنافس من خلال ما تتضمنه من محاور ترتكز على مفهوم "القيادة لما بعد الدكتوراه فى ألمانيا" ومعنى تصميم وإدارة المشروعات البحثية فى ألمانيا" وهو ما يمكن الباحث من بدء حياة مهنية فى ألمانيا.

وأضاف الدكتور جمال جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط أن شروط التقديم للاستفادة بالمخ المتضمنة فى ورشة العمل تنص على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدكتوراه فى أى مجال خلال الثمانى سنوات الماضية كحد أقصى، وأن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية ، وأن يكون سبق وأن قدم منشورات أكاديمية تم مراجعتها وفقاً للمعايير الدولية وأن يكون قد تم طباعتها فى مجالات ذو معامل تأثير أو بواسطة دور النشر وان يكون متمتعاً بخبرة علمية فى المشروعات والجوائز العلمية.

ونوه الدكتور جمال بدر أن الموعد النهائى للتقديم للورشة هو 13/3/2021 والتى من المقرر انعقادها عبر تطبيق زووم خلال يومى 23 ، 24 /3/2021 وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى 4 مساء، مضيفاً للاضطلاع على الأجندة الخاصة بورشة العمل يمكن الرجوع إلى الرابط التالى :

https://drive.google.com/drive/folders/16UwpLIu4MwV77VkuwFdlxN3i5sV91lmL?usp=sharing

وللراغبين فى التسجيل يمكن الرجوع إلى الرابط التالى :



https://tu-berlin.zoom.us/webinar/register/6316132835727/WN_CLy5qry9QFGciHDq5hO2FA

كما يوجد بريد إلكترونى وذلك للاستفسار والتواصل وهو :

postdoc.workshop@gmail.com