توقيع الكشف الطبى بالمجان على 600 مواطن بقرية كفر حشاد بالغربية

الغربية عادل ضرة

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية إدارة الرعاية الأساسية بتنظيم قافلة علاجية بقرية كفر حشاد التابعة لمركز كفر الزيات تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

واوضحت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه قد تم إجراء الكشف الطبي علي 600 موطنا بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بمختلف المناطق.