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تعرف على إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقاهرة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:00 ص
تعرف على إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقاهرة امتحانات
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لإجراء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادى.

ويرصد اليوم السابع، إجراءات الامتحانات التى تتخذها المديرية بعد قرار عودة الدراسة وبدء الامتحانات.

1- يعقد امتحان واحد متعدد التخصصات لصفوف النقل مع مراعاة أن يكون في مستوى الطالب المتوسط .

2- امتحان الشهادة الاعدادية ، مسئولية التوجيه العام بالمديرية، و يراعى واضعى الامتحانات الوزن النسبي للورقة الامتحانية الشاملة المواد الدراسية الخمس الأساسية.

3- الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد.

4- تعقيم المدارس واللجان قبل بدء الامتحان وبعد الإنتهاء منه .

5- الاستعداد لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية والتأكد من جودة الاتصال بالإنترنت .

6- تشكيل غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية واتصالها المباشر بغرفة عمليات المديرية الرئيسية.


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