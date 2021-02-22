مدير تعليم القاهرة يناقش الإجراءات النهائية لامتحانات الترم الأول.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مع قيادات المديرية وشئون الطلبة، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الإعدادي، حيث يعقد امتحان واحد متعدد التخصصات، وعلي مسئولية الموجة الأول، مع مراعاة أن يكون في مستوى الطالب المتوسط.



وأوضح أن امتحان الشهادة الاعدادية ، مسئولية التوجيه العام بالمديرية، علي أن يراعي واضعي الامتحانات الوزن النسبي للورقة الامتحانية الشاملة المواد الدراسية الخمس الأساسية، ووفق توجيهات الوزارة مع الالتزام بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021 .



كما شدد عطية، علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد، وتعقيم المدارس واللجان قبل بدء الامتحان وبعد الانتهاء منه حرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين.



وأكد علي متابعة التطوير التكنولوجي لاستعدادات المدارس لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية 2020/2021 وجودة الاتصال بالإنترنت والتدخل السريع في أي موقف عاجل .



كما وجه مدير المديرية بتشكيل غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية واتصالها المباشر بغرفة عمليات المديرية الرئيسية، وحث الجميع علي التعاون و العمل بروح الفريق والدقة والالتزام وتحمل المسئولية .





اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة



جانب من اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جانب من اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة







