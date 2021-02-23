تأهيل 52 ترعة بـ600 مليون جنيه وندوات لتحويل الرى للتنقيط بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس محمد سليمان ناصر، مدير إدارة الرى بأبو كبير بمحافظة الشرقية، إنه جارى تأهيل 58 ألف و882 فدان عن طريق 52 ترعة ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع، تماشيا مع نهج الدولة فى كيفية الاستفادة من كل نقطة مياه نقوم بتشجيع المزارعين على تحويل طرق الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط أو بالرش.

وأضاف تم عقد ندوات إرشادية فى عدد من القرى بحضور المزارعين حيث تم عقد ندوات بقرى العوامرة وبنى عياض وخليل بركات وأبو بشير وقام هانى مسيل مشرف عام هندسة رى أبو كبير بإلقاء المحاضرات ومناقشة المزارعين وتم الاستجابة من بعض المزارعين وحولوا الرى من العمر إلى الرى بالتنقيط عن طريق عمل صوب.

وأشار إلى أن المزارعين اقتنعوا بفائدة الرى بالتنقيط لأنها توفر طاقة وأبدى عاملة وحسنت إنتاجية المحصول للضعف وقللت كمية الأسمدة إلى الثلث لأنها تزيد من المساحة المنزرعة بن غير المستقر والنصف وزراعتها ضمن القطعة المنزرعة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه جارى تأهيل الترع بطول 160كيلو مترا بجميع الترع بدائرة الهندسة بتكلفة 600 مليون جنيه، وبدأ العمل الفعلي بطول 100 كم بـ20 ترعة تم تأهيل أجزاء كبيرة منهم وأنه سيتم تغطية 10 جنابيات

والترع الجار العمل بها هي:

" ترعة السرو وفروعها من الفم إلى النهاية. تم تنفيذ 1كم حتى الآن - ترعة المنشر من الفم إلى النهاية. تم تنفيذ 1كم

- ترعة المشاعلة وفروعها من الفم إلى النهاية. تم تنفيذ 1كم

- ترعة أولاد موسى من الفم إلى النهاية. تم تنفيذ 1 كم و400 متر

- ترعة الرمل وفروعها من الفم إلى النهاية. وتم تنفيذ 1كيلو و200 متر

- ترعة المسايدية وفروعها من الفم إلى النهاية. تم تنفيذ 400 متر

- ترعة منزل ميمون من الفم إلى النهاية. تم تنفيذ 1كم

- ترعة المورالية وفروعها من الفم إلى النهاية جارى بدء العمل بها

ترعة ابو جويفل من الفم حتى النهاية وتم تنفيذ 800 متر

ترعة المسروعة وفروعها من الفم حتى النهاية تم تنفيذ 700 متر

ترعة باقى الصادى تم تنفيذ 1كيلو و300 متر

ترعة مصطفى باشا 200 متر

ترعة متخلف السرو جارى بدء العمل بها

ترعة مستجدة السرو تم تنفيذ 800 متر