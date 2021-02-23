بدء سقوط أمطار غزيرة على مدينتى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فى مدينتى العريش والشيخ زويد والقرى المحيطة بها اليوم ، سقوط أمطار غزيرة ، وتجمعت مياه الأمطار فى برك على مسارات الشوارع ، فيما قابل الأهالى سقوط الأمطار بحالة فرح نظرا لغيابها طول العام ، وأهميتها لهم فى زراعة الأرض .

وفى مناطق جنوب رفح ووسط سيناء ، قال الأهالى ان سقوط الأمطار كان محدودا ، وشهدت شمال سيناء اليوم ، انخفاض شديد فى درجات الحرارة مع تلبد الغيوم فى السماء ، وعلو ملحوظ فى أمواج البحر يصاحبه أصوات رعد شديدة .

وأعلنت محافظة شمال سيناء ، فى بيان لها ، أنه قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ أجهزة ومرافق المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات بها ، لمواجهة الظروف الجوية، وذلك بعد استمرار الظروف الجوية المتقلبة وإعلان هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها.

وأكد المحافظ ، أنه تم استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة ، لمواجهة الظروف الجوية

وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق .

كما شدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وحفاظا عليهم.