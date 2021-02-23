انتشال جثة جديدة من ضحايا مركب الهوارية الغارق بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد بقسم الرياضيات المائية، أنه توجة إلى منطقة غرق المركب الترفيهى ببحيرة مريوط بمدينة برج العرب، ضمن مجموعة غطاسين الخير كعمل تطوعى لمساعدة فرق الإنقاذ النهرى لانتشال الجثامين بحادث الغرق.

وأشار الدكتور رأفت حمزة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه تم انتشال جثمان سيدة فى منتصف العمر، منذ قليل، ليرتفع عدد الضحايا الذين تم انتشالهم من البحيرة إلى 6 أشخاص و5 مصابين، و جارٍ البحث عن سبعة آخرين، حيث إن العمق من 3 إلى 8 أمتار، وتم توفير كشافات مع الاستعانة ببعض معدات فرق الإنقاذ النهرى للمساهمة فى انتشال الجثامين .

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكاتف جميع جهود الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجرارى أمام استاد برج العرب، مشيراً إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكل قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث

وأوضح المحافظ فى بيان له أنه تم اتخاذ عدة من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها؛ توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعى وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات فى الحال.

وقال المحافظ إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.

لافتاً إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقى أو المصابين بالحادث، مؤكدا أننا نتواجد مع الأهالى لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التى ستستمر فى البحيرة.