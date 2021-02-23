وذكرت الصحيفة أن تراجع معدل الوفيات مرتبط بانخفاض حاد في إصابات الأنفلونزا الموسمية، حيث اتخذ الناس تدابير صارمة للوقاية من العدوى، بما في ذلك ارتداء الكمامات وغسل أيديهم، وسط جائحة فيروس كورونا.



وكان عدد الوفيات سنويا في اليابان يتزايد بسبب ارتفاع عدد السكان المسنين في البلاد.

