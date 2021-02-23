اليوم السابع
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خالد صلاح
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الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:16 ص
الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الهند 10 آلاف و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و16 ألفا و434 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 78 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و463 شخصا.
وأفادت الوزارة بأن 13 ألفا و255 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و712 ألفا و635 شخصا.


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