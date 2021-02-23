التأديبية توقف طعن رئيسة تمريض متهمة بتحريض الطلاب علي عدم ارتداء الزِّي الموحد

أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعنين مقامين من رئيسة قسم التمريض الباطني بكلية التمريض بإحدى الجامعات، جزائيا لمدة شهر، وجاء الإيقاف بسبب تخلف مقيمة الطعنين عن تقديم ما طلبته المحكمة من مستندات تؤيد ما ذكرته في الطعنين.
وأقامت المذكورة الطعنين للمطالبة بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها سنة 2019، لما نسب اليها من تحريض الطلاب علي عدم ارتداء الزِّي الموحد، وعدم اخطارهم بورش العمل والندوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
أقامت الطعن أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بإحدي الجامعات، ونُسب إليها خروجها على التقاليد الجامعية وتطاولها على عميدة الكلية والوكلاء، وتحريضها الطلاب على عدم ارتداء الزي الموحد، وعدم اخطارهم بورش العمل والندوات .
وبالتحقيق معها صدر القرار المطعون فيه المتضمن عقابها بجزاء اللوم ، وقالت الطاعنة أن هذا الجزاء صادر دون أساس من القانون ، وأفادت بتظلمها منه ثم تقدمها للجنة التوفيق في المنازعات المختصة، ومن ثم أقامت طعنيها الماثلين لإلغاء هذا الجزاء .
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