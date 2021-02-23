اليوم السابع
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التأديبية توقف طعن رئيسة تمريض متهمة بتحريض الطلاب علي عدم ارتداء الزِّي الموحد

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:54 م
التأديبية توقف طعن رئيسة تمريض متهمة بتحريض الطلاب علي عدم ارتداء الزِّي الموحد مجلس الدولة-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعنين مقامين من رئيسة قسم التمريض الباطني بكلية التمريض بإحدى الجامعات، جزائيا لمدة شهر، وجاء الإيقاف بسبب تخلف مقيمة الطعنين عن تقديم ما طلبته المحكمة من مستندات تؤيد ما ذكرته في الطعنين.

وأقامت المذكورة الطعنين للمطالبة بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها سنة 2019، لما نسب اليها من تحريض الطلاب علي عدم ارتداء الزِّي الموحد، وعدم اخطارهم بورش العمل والندوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

أقامت الطعن أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بإحدي الجامعات، ونُسب إليها خروجها على التقاليد الجامعية وتطاولها على عميدة الكلية والوكلاء، وتحريضها الطلاب على عدم ارتداء الزي الموحد، وعدم اخطارهم بورش العمل والندوات .

وبالتحقيق معها صدر القرار المطعون فيه المتضمن عقابها بجزاء اللوم ، وقالت الطاعنة أن هذا الجزاء صادر دون أساس من القانون ، وأفادت بتظلمها منه ثم تقدمها للجنة التوفيق في المنازعات المختصة، ومن ثم أقامت طعنيها الماثلين لإلغاء هذا الجزاء .


التاديبية

مجازاة

الطلاب

الزي الموحد

اجراء تاديبي

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