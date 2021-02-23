إحالة 16 ألف و 473 محضر تعدى على الترع للنيابات

كتبت أسماء نصار

ارتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري إلى 16 ألف و 473 محضرا، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء .



يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.



وتشن الادارات العامة للري و حماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها ان وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.



ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



وصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها للنيابات حيث يوجد مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.

