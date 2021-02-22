3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء لن تجدها إلا فى مصر.. اعرف الإنجازات

كتبت رحمة رمضان

المحطات العملاقة الثلاثة لتوليد الكهرباء ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات، تعتبر أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بالعالم، ولا يوجد مثلها إلا فى مصر. "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن المحطات الثلاث العملاقة التى تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، كما يلى:

- تم إنشاء محطات سيمنز العملاقة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس ضمن الاتفاق الحكومي بين مصر و ألمانيا ، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.

- أصبحت مصر تمتلك أكبر و أحدث محطات لتوليد الكهرباء على مستوى العالم.

- أعلنت سيمنز الألمانية أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة

- تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65%.

- تم انشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا و أعلى كفاءة.

- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها،ببقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .

- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو باجمالى 6 مليار يورو للثلاث محطات.

- تتكون كل محطة ، من 4 وحدات توليد.

- تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت و ذلك فى ديسمبر القادم بقدرة 2400 ميجا وات.

- ستسهم فى تلبية 20% من اجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.