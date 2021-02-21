كل ما تريد معرفته عن أول محطة حرارية لتوليد الكهرباء بالأقصر

كتبت ــ رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن محطة كهرباء الهنادي الحرارية بمحافظة الأقصر، والتى تعتبر أول المحطات الحرارية الجارى إنشاؤها بتكلفة 3 مليارات و200 مليون جنيه.

وفيما يلي كل المعلومات الخاصة بمحطة الهنادى الحرارية :



1- تبلغ تكلفة إنشاء المحطة ما يقرب من 3.2 مليار دوالار.



2-تصل إجمالى قدرات المحطة إلى 2250 ميجاوات.



3-المحطة مجهزة بقدرة فرعية بقدرة 500 كيلوفولت وأخرى بقدرة 220 كيلوفولت.



4- تعد أول محطة توليد كهرباء حرارية بالصعيد.



5-جارى الانتهاء من دراسة تقييم الاثر البيئى الذى يقوم عليه الزراعة والهواء والمكان والتربة واألجسام والحشرات والنباتات وغيرها من الطبيعة البيئية على هذه األرض لطبيعة مالئمة المكان للمشروع.



6-تم البدء فى أعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها.



7-سيتم البدء خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى أحد أكبر المشروعات القومية العمالقة فى قطاع الكهرباء.



8-تهدف هذه المحطة لخدمة أبناء جنوب الصعيد .



