اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن أول محطة حرارية لتوليد الكهرباء بالأقصر

الأحد، 21 فبراير 2021 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أول محطة حرارية لتوليد الكهرباء بالأقصر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن محطة كهرباء الهنادي الحرارية بمحافظة الأقصر، والتى تعتبر أول المحطات الحرارية الجارى إنشاؤها بتكلفة 3 مليارات و200 مليون جنيه.

 وفيما يلي كل المعلومات الخاصة بمحطة الهنادى الحرارية :

1- تبلغ تكلفة إنشاء المحطة ما يقرب من  3.2 مليار دوالار.

2-تصل إجمالى قدرات المحطة إلى 2250 ميجاوات.

3-المحطة مجهزة بقدرة فرعية بقدرة 500 كيلوفولت وأخرى بقدرة 220 كيلوفولت.

4- تعد أول محطة توليد كهرباء حرارية بالصعيد.

5-جارى الانتهاء من دراسة تقييم الاثر البيئى الذى يقوم عليه الزراعة والهواء والمكان والتربة واألجسام والحشرات والنباتات وغيرها من الطبيعة البيئية على هذه األرض لطبيعة مالئمة المكان للمشروع.

6-تم البدء فى  أعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها.

7-سيتم البدء خلال الأسابيع القليلة المقبلة  فى أحد أكبر المشروعات القومية العمالقة فى قطاع الكهرباء.

8-تهدف هذه المحطة لخدمة أبناء جنوب الصعيد .

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محطة كهرباء الهنادي

محافظة الأقصر

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