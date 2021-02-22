اليوم السابع
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وكيل زراعة الشرقية: حصاد 40 ألف فدان من العروة الأولى لمحصول البنجر

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:00 ص
وكيل زراعة الشرقية: حصاد 40 ألف فدان من العروة الأولى لمحصول البنجر المهندس على لاشين وكيل زراعة الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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 قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية بدأت فى حصاد العروة الأولى من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة، بإجمالى 40 ألف فدان.

وتابع لاشين فى تصريح  لـ" اليوم السابع"، إن المساحة المستهدفة لزراعة محصول البنجر هذا العام 80 ألف فدان، وتم تخطي المستهدف، وتعد مراكز الحسينية وأولاد صقر ومنشاة أبوعمر وفاقوس  أكثر المراكز الشرقية زراعة محصول  البنجر .

 وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى متمثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، أصدرت عدد من  التوصيات والإرشادات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، لزيادة إنتاج سكر البنجر ، وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:في العروة المبكرة "زراعة أغسطس" إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى "45 وحدة آزوت/فدان" تلقيم بجوار النباتات ثم الرى على الحامى. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط و يتم الترديم حول جذورها.

 

 

 


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