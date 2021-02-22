وحدة التدخل السريع فى الشرقية ترفع 32000 طن قمامة بمشتول السوق

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور وحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة الشرقية فى رفع (32000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق ، وكذلك تنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئى صحى ونظيف وتفريغ النقاط الوسيطة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية والتى تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وكإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وأشار المحافظ، إلى أن الغرض من تحديث النقط الوسيطه وإنشاء مصانع تدوير القمامة هو خلق جو بيئى وصحى نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة وكإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطه ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها. ومن جانبة أوضح المهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع أن الوحدة قامت برفع (32000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق بواقع (1600) نقله على مدار إحدى عشر يوماً باستخدام (5) معدات (3سيارات -2لودر) وذلك تمهيداً لإنشاء نقطة وسيطه حديثة ولتهيئه جزء من أرض النقطة الوسيطه لإنشاء مصنع تدوير قمامة داخل النقطة.