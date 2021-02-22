اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتابع رصف الطرق بالمعتمدية وبرك الخيام في كرداسة.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:06 م
نائب محافظ الجيزة يتابع رصف الطرق بالمعتمدية وبرك الخيام في كرداسة.. صور نائب محافظ الجيزة خلال الجولة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أعمال تجهيز طبقة السن تمهيدا لرصف طريق برك الخيام (المعتمدية الرئيسي) بطول 950 مترا بنطاق مركز ومدينة كرداسة، ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة للتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تفقد نائب المحافظ قريتي المعتمدية وبرك الخيام لمتابعه حالة النظافة والأشغالات داخل القريتين.

وشدد الشهابى على مسؤلى المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات أول بأول، كما التقي نائب المحافظ بعدد من المواطنين للأستماع الي مطالبهم ومقترحاتهم في العديد من القطاعات التي تخص القريتين.

وتأتى الجولة في أطار التوجيهات بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية و الجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.


 

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