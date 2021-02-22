ما هي جينات المعمرين وما السر وراء زيادة أعمار بعض الأشخاص لأكثر من 100 عام؟

ندى سليم

تلعب الجينات دورًا مهمًا في فترة بقاء الإنسان، والذى يطلق عليه "جين المعمرين" الذى يسهم في زيادة متوسط عمر الشخص الذى يحمل مستويات عالية من هذا الجين، حيث يتراوح أعمار أصحاب تلك الجينات الى أكثر من 100 عام.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع healthline، فإن هناك بعض الجينات المرتبطة بفترات العمر الطويلة والتي يطلق عليها APOE وFOXO3 وCETP، والتي تتواجد لدى أفراد بعينهم وتكون عامل مهمًا في زيادة أعمارهم بشكل استثنائي.

وجينات المعمرين تعزز طول العمر وترتبط بالعديد من العوامل الوراثية، بالإضافة إلى العادات الصحية التي ترتبط أيضا بإتباع نظام غذائى غير مفهوم، وعدم شرب الكثير من الكحول والابتعاد عن التبغ وممارسة النشاط البدني.

وتلعب جينات المعمرين التي تتواجد داخل المخ بالعديد من الوظائف الخلوية أهمها إصلاح الحمض النووي، وصيانة أطراف الكروموسومات (مناطق تسمى التيلوميرات)، وحماية الخلايا من التلف الناجم عن الجزيئات المحتوية على الأكسجين.

وتعمل جينات المعمرين على حماية أصحابها من أمراض القلب من خلال العمل على خفض مستويات الدهون داخل الدم، وتقليل معدلات الإصابة بالالتهابات، وتعزيز صحة الجهاز المناعى، مع خفض معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتبين أن جينات المعمرين ترتبط بالعامل الوراثى الذى قد يتواجد لدى أفراد الأسرة الواحدة، والذى يسهم أيضًا في مقاومة الزهايمر والخرف ما ينعكس على صحة الدماغ وبالتالي يقلل أصحابه من التعرض للانتكاسات الصحية.

كما تمنع جينات المعمرين أصحابها أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكر من خلال مقاومة الانسولين.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة بأن المعمرين عادة ما يتمتعون بصحة جيدة، كما وتتأخر إصابتهم بالأمراض المزمنة المتربطة بالعمر مثل السرطان وأمراض القلب والسكري بشكل كبير وحتى أن شدة المرض تكون أقل.

ومن الجينات التي يطلق عليها جينات المعمرين أيضًا جين ABO ويقوم بتحديد فصيلة الدم، وجين CDKN2B المسئول عن تنظيم انقسام الخلايا، وجين SH2B3 الذي يزيد من عمر الإنسان.