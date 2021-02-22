مايك بومبيو عن اتفاقات أبراهام للسلام: ما أنجزناه سيصمد أمام اختبار التاريخ

ريهام عبد الله

هاجم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى السابق، وسائل الإعلام الأمريكية اليسارية، قائلا :"لن تمنحنا وسائل الإعلام اليسارية الفضل أبدًا لما أنجزناه فى اتفاقات إبراهام للسلام".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لن تمنحنا "وسائل الإعلام الرئيسية" اليسارية الفضل أبدًا لما أنجزناه مع اتفاقات ابراهام، لكن الشعب الأمريكي يعرف أفضل، وسوف نرسل عددًا أقل من جنودنا إلى الخارج للقتال، نتيجة لهذا العمل، إن ما أنجزناه سيصمد أمام اختبار التاريخ".



مايك بومبيو

وفى سياق آخر رُشح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية عرفت باسم "اتفاقيات أبراهام"، ورشح الأثنان المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز الاستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون.

وكان كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلنت الاتفاقيات، فى الفترة بين منتصف أغسطس ومنتصف ديسمبر، وكانت أهم تطور دبلوماسي بالشرق الأوسط خلال 25 عاما.