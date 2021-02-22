كيف تتأكد من أمان لقاحات فيروس كورونا؟.. اعرف التفاصيل

كتب - محمود جلال

كيف نعرف أن لقاحات فيروس كورونا آمنة؟ يبحث العلماء عن مشكلات تتعلق بالسلامة أثناء مرحلة الاختبار ويواصلون المراقبة مع انتشار الجرعات حول العالم حتى الآن، فإن التحذير الخطير الوحيد الذي ظهر هو خطر نادر لردود فعل تحسسية شديدة، وفقا لموقع thehealthsite.



تعرف أن لقاحات فيروس كورونا آمنة.

تم السماح بأنواع مختلفة من لقاحات كورونا وستختلف آثارها الجانبية المحتملة لكل منها، على الرغم من وجود بيانات عامة عن اللقاحات التي يتم طرحها في الدول الغربية أكثر من أي مكان آخر، وتختلف البلدان أيضًا في معايير اللقاح الخاصة بها، حيث يسمح بعضها باستخدام اللقاحات قبل اختبار المرحلة النهائية التي تشمل أعدادًا كبيرة من المتطوعين.

لكن في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، طلب المنظمون اختبار أي لقاح على عشرات الآلاف من الأشخاص قبل توزيعه حتى الآن، تستخدم الولايات المتحدة جرعات من لقاح شركتي فايزر و موديرنا، بينما قامت بريطانيا وأوروبا بالتطعيم بهما بالإضافة إلى لقاح أسترازينيكا.

ووجدت الدراسات التي أجرتها تلك الشركات أن الآثار الجانبية الشائعة كانت طفيفة ونموذجية لتسريع الجهاز المناعي: وجع في الذراع وحمى وأعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا بما في ذلك التعب والقشعريرة والصداع.

ولكن نظرًا لأن المشكلات نادرة للغاية قد لا تظهر حتى في الاختبارات الكبيرة، فإن اللقاحات لا تزال قيد المراقبة، تتبع الحكومتان الأمريكية والبريطانية ووكالة الأدوية الأوروبية التقارير المقدمة من العاملين الصحيين والجمهور حول الآثار الجانبية المشتبه بها.

ويشمل التدقيق الإضافي في الولايات المتحدة وسائل تتبع للآثار الجانبية للقاحات، ويمكن لمتلقي اللقاح في الولايات المتحدة الاشتراك في برنامج يرسل رسائل نصية لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من آثار جانبية.

جدير بالذكر أنه يتم التحقيق في الوفيات والأحداث الخطيرة الأخرى لمعرفة ما إذا كان اللقاح قد لعب دورًا فى ذلك ام عوامل وتاريخ مرضى آخر، حيث تأخذ السلطات في الاعتبار الحالة الصحية العامة للشخص وعدد المرات التي تحدث فيها الحالة المبلغ عنها دون تلقيح.