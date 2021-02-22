اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 06:22 م
خالد صلاح
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قائد الجيش اللبناني: الدعم العسكري الفرنسي يعكس الثقة في أداء القوات المسلحة

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:10 م
قائد الجيش اللبناني: الدعم العسكري الفرنسي يعكس الثقة في أداء القوات المسلحة الجيش اللبناني
)أ ش أ(

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 ثمن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الدعم الذي تقدمه فرنسا إلى القوات المسلحة اللبنانية لتطوير قدراتها عتادا وتدريبا، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة من الجيوش الصديقة، تعكس التقدير والثقة في أداء المؤسسة العسكرية للمهمات الملقاة على عاتقها في مواجهة مختلف التحديات بكل إصرار وعزيمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني خلال لقاء مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو ووفد عسكري فرنسي حيث جرى توقيع 3 مشاريع

للتعاون في مجالات القتال الجبلي والتدريب والتنسيق والإنقاذ البحري المشترك.

وقال العماد عون: "إن المشروعات التي تم توقيعها سيكون لها انعكاسات إيجابية لتطوير مستوى العسكريين اللبنانيين في مجالات عديدة".. معربا عن تقديره لفرنسا على الدعم والثقة لتطوير القدرات الميدانية للجيش اللبناني، ومشددا على أن القوات المسلحة ستظل حامية للاستقرار ومحط ثقة الجميع.

 

 

 


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