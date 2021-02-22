فرقة موسيقية عالمية تستعد لإقامة عزف خاص أمام معابد أبوسمبل.. فيديو

تستعد ألفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who، لإقامة عرض موسيقى بدون جمهور من أمام معبد أبو سمبل، مساء اليوم، على هامش ظاهرة تعامد الشمس، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل.

ويقدم تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر حول الاستعداد لهذا الحفل الموسيقى العالمى.

وأكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، أن هذا العرض الموسيقى تنظمه شركة CERCLE ألفرنسية، وأنه من المقرر بثه مباشرة للعالم أجمع من خلال القنوات الرقمية لهذه الشركة والمتخصصة فى هذه النوعية من العروض وألفعاليات على مستوى العالم، وذلك عبر حساباتها على المنصات الرقمية المختلفة مثل ( Facebook- Twitter -you tube- TikTok).

وأشار إلى أن هذه الشركة تعد أكبر منصة بث مباشر للموسيقى فى العالم حيث يتجأوز عدد مشاهديها أكثر من 20 مليون مشاهد لكل بث، مؤكدا على أنه سيتم إقامة هذا العرض الموسيقى مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة فى المتاحف والمواقع الأثرية.

وكانت مدينة أبوسمبل جنوب مصر، شهدت اليوم، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل، وهى الظاهرة ألفريدة التى تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / أكتوبر.

وتسللت أشعة الشمس داخل المعبد، وصولا قدس الأقداس والذى يبعد عن المدخل بحوإلى ستين مترًا، ويتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته، والإله آمون، وتمثال رابع للإله بتاح، والجدير بالذكر أن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال "بتاح"، الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.

يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بأبوسمبل ، هى الظاهرة ألفلكية ألفريدة التى سطرها القدماء المصريون قبل آلاف السنين داخل معابد أبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.