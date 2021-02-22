ضبط 54 قضية تموينية بينها اختلاس صاحب مخبز لــ50 بطاقة دعم بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط "علي ع ز م" 26 سنة صاحب مخبز ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد اختلاس المال العام وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعه وتم ضبط "50" بطاقة تموينية.

كما تم ضبط "150" كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين و"7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 3 " قضايا عدم وجود الميزان الحساس بالمخبز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص و " 4 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز تم التحفظ على المتهمين جـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.