صور.. انقطاع الكهرباء عن 30 ألف شخص في تكساس بعد عاصفة قطبية

رويترز

قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس للصحفيين الأحد إن نحو 30 ألف شخص في تكساس ما زالوا بدون كهرباء بعد عاصفة قطبية مميتة وغير مسبوقة.

وتابع أبوت أنه ستتم إعادة الطاقة الكهربائية لأولئك الأشخاص في وقت لاحق الإثنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت حالة كوارث كبرى في تكساس بينما تكافح الولاية آثار عاصفة شتوية أودت بحياة 24 شخصا على الأقل وتسببت في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص في المياه.

واضطر الملايين من سكان أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة للعيش أياما في غياب التيار الكهربائي وما زال قرابة نصف سكان الولاية يعانون من انقطاع إمدادات المياه.

وقالت لينا هيدالجو أكبر مسؤول منتخب في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن أمس الجمعة إن السلطات سجلت وفاة عشرة من السكان بانخفاض في درجة حرارة الجسم.



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