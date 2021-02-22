رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى يزور اليوم السابع ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال.. صور

زار كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، مقر جريدة اليوم السابع، فى إطار الحرص المتبادل بين المؤسسة والاتحاد على التعاون الإعلامى بمختلف مستوياته.

واستقبل الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" السفير الأروروبى، واصطحبه فى جولة بصالة التحرير ومختلف الإصدارات الفرعية للمؤسسة، وبمقدمتها تليفزيون اليوم السابع، حيث اطلع على آلية العمل بمختلف القطاعات.

وأثنى السفير على ما يتمتع به "اليوم السابع" من احترافيه عالية قائمة على جهود شباب مبدع وتكنولوجيا متطورة تحاكى غرف الأخبار العالمية الشاملة.

وتأتى الزيارة بعد حوار أجراه اليوم السابع مع السفير أكد خلاله كريستيان برجر قوة العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، مع وجود تعاون مشترك فى الكثير من القضايا التجارية والاستثمارية.

وأشاد برجر، خلال الحوار بجهود الإصلاح التى تتم فى مصر هذه الأيام، والتى جعلتها دولة أكثر جذبًا للاستثمار أكثر من أى وقت مضى، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين وامتلاكها لمقومات صناعية واقتصادية ضخمة ومشاريع قومية عملاقة فى مجالات البنية التحتية بجانب وفرة الموارد البشرية.

كما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، أن الاتحاد الأوروبى يتعاون مع مصر فى مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتفاقية تعاون فيما يتعلق بالنظام الصحى فى مصر والهياكل الصحية، حيث تم توفير 263 مليون يورو من بينهم دعم ميزانية وزارة الصحة بـ89 مليون يورو لتقوية النظام الصحى لمواجهة الأزمة، وكذلك العمل مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقليل خطورة تعرض المواطنين الأكثر عرضة للمرض من الإصابة بالفيروس، مضيفًا: "هو برنامج أطلقناه مؤخرا فى ديسمبر".