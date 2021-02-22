رئيس الوزراء البريطانى: لا يوجد طريقة مضمونة للقضاء على كورونا

كتب رباب فتحى- أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يوجد طريقة مضمونة للقضاء على كورونا في العالم، وبالتالي سيتم رفع قيود الإغلاق بحذر حيث لا يمكن الإبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.

وخلال كلمة له عرض رئيس وزراء بريطانيا خطة الخروج من الإغلاق العام، موضحا أنه لا يوجد طريقة موثوقة لبريطانيا أو للعالم للتخلص من جائحة فيروس كورونا ولا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى مع قيود الإغلاق العام التي تضعف اقتصادنا ورفاهيتنا الجسدية والعقلية وفرص حياة أطفالنا.

وتابع بوريس جونسون: "لهذا السبب من المهم أن تكون خريطة الطريق هذه حذرة ولكن لا رجعة فيها نحن نبدأ ما أتمناه وأعتقد أنه طريق باتجاه واحد نحو الحرية، ونحن سنبدأ بما أعتقد وآمل أنه سيكون الطريق باتجاه الحرية".