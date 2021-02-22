ديلى ميل: إصابة المئات بعدوى السالمونيلا ببريطانيا بسبب وجبات دجاج

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن الاشتباه في وفاة خمسة أشخاص وإصابة مئات بمن فيهم أطفال، بأمراض خطيرة بعد تناول دجاج ملوث مستورد من بولندا، وذلك بعد أن تم تحويل لحوم الدجاج الى منتجات دجاج بالبقسماط تم بيعها من قبل محلات السوبر ماركت الكبرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال العام الماضي، ووفقا للتقرير أصيب حوالي 480 شخصًا بتسمم السالمونيلا مع إصابة أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص بالمرض لدرجة أنهم بحاجة إلى العلاج في المستشفى بعد تناول وجبات دجاج رخيصة وكان حوالي 44 % من الضحايا تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أقل.



السالمونيلا

ويقول مراقبو الصحة العامة إن عدوى السالمونيلا قد تم تسجيلها كسبب مساهم في الوفاة في حالة واحدة على الأقل، وتم تسجيل أربع وفيات أخرى مرتبطة بهذه الفاشيات ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت عدوى السالمونيلا السبب الرئيسي في الوفاه من عدمه.

وأصدرت وكالة معايير الغذاء (FSA) تحذيراً بشأن استهلاك اثنين من منتجات الدجاج التي تستخدم عبوات تحاكي منتجات عالمية، حيث أن الدجاج المستخدم في جميع هذه المنتجات جاء من مصادر في بولندا، والتي ارتبطت بسلالتين من بكتريا التسمم الغذائي السالمونيلا.

وأصدر عدد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك أيرلندا ، ما يقرب من 100 تحذير بشأن السالمونيلا في الدواجن المبردة والمجمدة من بولندا منذ بداية العام الماضي، ويُعتقد أن المئات وربما الآلاف من حالات المرض قد حدثت في جميع أنحاء القارة خلال العام الماضي.

ومن بين 480 حالة في المملكة المتحدة، كان هناك حوالي 400 في إنجلترا، و 42 في اسكتلندا، و31 في ويلز، وسبع في أيرلندا الشمالية، وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إن الإبلاغ عن حالات المرض التي تسببها السالمونيلا المرتبطة بمنتجات الدجاج المغطى بالبقسماط لا تزال مستمرة.

وقال رئيس وحدة مسببات الأمراض المعدية المعوية في خدمة العدوى الوطنية: "تسبب السالمونيلا عمومًا مرضًا خفيفًا، على الرغم من أن الفئات الضعيفة مثل الأطفال دون سن الخامسة، وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يعانون من أمراض أكثر خطورة وقد تتطلب دخول المستشفى".

وتشمل أعراض عدوى السالمونيلا الإسهال وتشنجات المعدة وأحيانًا القيء والحمى.