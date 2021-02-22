حسين زين يلتقى الأمين العام المشرف على الإعلام بالجامعة العربية لبحث التعاون

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وقطاع الإعلام بجامعه الدول العربية فى مختلف مجالات العمل الإعلامى.

وناقش الجانبان عقد بروتوكولات تعاون لتفعيل دور الإعلام نحو الاهتمام بالشباب وقضاياهم والعمل على تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتوسيع مشاركتهم فى الحياة العامة والدعوة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والسعى الدائم لإتاحة الفرصة للظهور الإعلامى بوسائل الإعلام الوطنية وهو حق لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وطرح مشكلاتهم وقضاياهم، وفى المقابل تعريف الشباب بواجباته تجاه قضايا وطنه المختلفة.

كما ناقش الاجتماع إطلاق مبادرة لتنمية الوعى بالمجتمع وخاصه الشباب نحو الوقاية من جائحة كورونا وكيفية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من المرض، وفى نهاية اللقاء أكد الجانبان على تنشيط التعاون فى مجال الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة منها والتأهيل الجيد للعمل الإعلامي.