تعرف على خطة جامعة المنصورة والإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الدقهلية شريف الديب

عقد مجلس جامعة المنصورة اليوم، رئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وتم مناقشة الاجراءات الاحترازية أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتفعيل دور اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة واللجان الفرعية بالكليات، واستكمال الدراسة بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 و التى ستبدأ يوم السبت القادم 27 فبراير، فى ظل إجراءات احترازية مشددة، وتشمل الإجراءات.

- إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب بكافة وسائل التواصل الاجتماعي

- وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).

- عمل مسار إجبارى لدخول الطلاب للجان، ومسار إجبارى للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.

- وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.

- تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج.

- التأكد من توجيه الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيداً عن أماكن الطلاب.

- التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.

- التأكد من ارتداء كافة الطلاب والملاحظين ماسكات واقية (كمامات) باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.

- تعقيم صالات الامتحانات بين كل فترة امتحان، والتى تليها.

- تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها، فضلاً عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم .

- تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.

- الاهتمام بجانب النظافة للكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى منافذ التهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.

- توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

- بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين، مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها فى صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء فى فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.

- وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.

- عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات فى ذات الفترة.

يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021م بسبب جائحة كورونا وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن ، وفى ضوء نص المادة (62) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

ووافق المجلس على اعتماد البرامج الأكاديمية بجامعة المنصورة الأهلية، كما وافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية- مكفوفين- الصم والبكم بمختلف فئاتهم- طلاب الدمج) من تكليف محو الأمية الذى أقره مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 20/11/2019 على طلاب كليات (التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، الآداب انتظام) وذلك لظروفهم الخاصة.

ووافق المجلس على منح الطلاب ذوى الاعاقة أماكن اضافية لاجمالى المقبولين بالدراسات العليا بكل كلية من كليات الجامعة ما لا يتجاوز نسبة 5%.

كما تمت الموافقة على إعفاء طالبين من ذوى الإعاقة المقيدين بتمهيدى الماجستير فى كلية الآداب من رسوم تحسين المنحة التعليمية المقررة لتمهيدى الماجستير للعام الجامعى 2020/2021، وأقر المجلس اعتماد لائحة جوائز وحوافز النشر بالجامعة بعد التعديل.

كما وافق المجلس على ترقية 10 أستاذ مساعد لدرجة أستاذ، ترقية 13 مدرس لدرجة أستاذ مساعد وتعيين 17 مدرس مساعد بوظيفة مدرس.