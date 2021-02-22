تحرير 99 محضر ومخالفة تموينية فى حملات على أسواق الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بشن عدة حملات على مستوى المحافظة خلال يومي 20 و 21 فبراير الجارى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت عن تحرير عدد 54 محضر ومخالفة منها عدد 9 مخالفات ضد المخابز البلدية "مواصفات ومواعيد ونظافة وتصرف في الدقيق"، وعدد 45 محضر بالأسواق، مجهول المصدر وفواتير وإدارة بدون ترخيص وعدم إعلان وشهادة صحية وتجميع دقيق داخل مطحن موانى" .

وكان من أبرز المضبوطات الآتي، نصف طن دقيق بلدي داخل مطاحن مواني، و15 عبوة عسل نحل مجهول المصدر، و300 علبة سجائر بدون فواتير، كما تم ضبط مصنع لانتاج وتعبئة مقرمشات اطفال بدون ترخيص وتم ضبط 1480 كيس مقرمشات و40 كيلو مقرمشات داخل اكياس شفافة اللون وبدون بيانات و200 كرتونة فارغة، و300 بكرة استيكر و90 لفة أكياس فارغة تحمل علامة تجارية مقلدة كاراتيه بوبوس، و50 كيلو جرام حبوب ذرة مجروشة تجهيزا للانتاج، شارك في الحملة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، والمفتشين بالمديرية والإدارات المختلفة.

كما نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، في ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمدينة الأقصر، حيث تكونت حملة برئاسة عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وعضوية المفتشين بالمديرية.

وتم خلال الحملات، ضبط الاصناف والكميات التالية وجميعها منتهية الصلاحية، وهي: (عدد 442 علبة كركديه باكت بكل علبة 12 كيس، و30 كيس كاكاو زنة الكيس واحد كيلو، و13 علبة زنجبيل ليمون بكل علبة 12 باكت، و11 علبة صوص زنة الواحدة 750 جرام، و4 علبة قرفة كل علبة 12 باكت، و8 زجاجة صوص فراولة زنة الواحدة واحد كيلو، و6 زجاجة صوص استيك زنة الواحدة ربع كيلو، و7 كيس محسن خبز زنة الكيس 600 جرام، و5 كيلو ملح ليمون، و5 كيلو زبيب و2 كيس فلفل اسود مطحون زنة الواحد نصف كيلو، و6 كيس فريك زنة الكيس نصف كيلو، و3 علبة كوكس كاستر زنة العلبة 300 جرام، حيث تحرر المحضر القضائي اللازم للعرض على النيابة العامة، وتم اعدام 9000 عبوه زبادى ومنتجات البان، وذلك بناء على قرار النيابه العامه فى المحضر 2573 جنح القسم.



حملات تموينية (1)



حملات تموينية (2)