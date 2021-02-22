اليوم السابع
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بيطرى المنوفية: تحصين 266 ألف و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:24 م
بيطرى المنوفية: تحصين 266 ألف و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية تحصين ماشية
المنوفية - محمود شاكر

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التى أطلقتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تحصين (266) ألف و(627) رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس الأحد، مؤكدا على  تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين .

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، إن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتوعية المواطنين والمربين بأهمية التحصين  ضد الأمراض الوبائية، مشيراً إلى أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة  بنسبة 60% وجارى استمرار أعمال  الحملة للوصول إلى المستهدف.  

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية، بتذليل كافة العقبات للحفاظ على الثروة الحيوانية  وتنميتها، وتوافر كافة الجرعات والتحصينات اللازمة لوقايتها من الأمراض  والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين مؤكدا على ضرورة تكثيف حملات التحصين للقضاء على مرض الحمى القلاعية لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل .

 


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