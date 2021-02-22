بلومبرج: ناصف ساويرس يبيع حصته بأكبر شركة طيران خاص مقابل 4.7 مليون دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الملياردير ناصف ساويرس وافق على قبول صفقة استحواذ بقيمة 4.7 مليون دولار على حصته فى شركة Signature للطيران، وهى خطوة نحو إنهاء معركة للسيطرة على شركة الطيران الخاصة.

وأوضحت الوكالة أن NNS، أداة الاستثمار الخاصة بساويرس ستبيع حصتها التى تقدر بـ 7.4% لكونستورتيوم يقوده مجموعة مجموعة بلاكستون Global Infrastructure partners العالمية، وفقا لبيان صادر اليوم الاثنين، والذى أكد ما ذكرته الوكالة فى وقت سابق. وتعد شركة Signature التى يمتلكها ساويرس ثالث أكبر حامل للأسهم.

وأكدت بلومبرج، أن الخطوة تساعد فى إنهاء معركة استحواذ استمرت لأشهر من أجل أكبر مشغل للطيران الخاص. واحتشدت كل من شركاء البنية التحتية العالمية وبلاكسنتون فى وقت سابق هذا الشهر وقدم عرض استحواذ بلغت قيمته 5.92 دولار مقابل كل سهم. وحظيت هذه الصفقة بدعم إدارة Signature.

وأعلنت مجموعة تشارلى التى كانت تخوض محاولة أخرى أنها لن تقدم عرضا، واختارت بدلا من ذلك الحصول على وحدة من Signature.