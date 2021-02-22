بريطانيا بعد اجتماع مع مجلس التعاون الخليجى: حريصون على التعاون من أجل أمن المنطقة

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، بعد اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي: حريصون على التعاون من أجل أمن المنطقة.

وأضاف الوزير البريطاني للشرق الأوسط: رؤيتنا موحدة مع دول الخليج لمواجهة تحديات المنطقة والإرهاب.

وفى وقت سابق أكد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سفير مصر في لندن طارق عادل، مع المسؤول البريطاني، حيث تم بحث تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.