وقال البيت الأبيض إن هذه المناسبة ستضم جيل بايدن السيدة الأولى وكامالا هاريس نائبة الرئيس وزوجها دوج إمهوف ، ومن المقرر أن يلقي بايدن بكلمة للترحم على أرواح الضحايا.

يذكر أنه منذ شهر من الآن ، وقبل يوم واحد من توليه السلطة ، كان بايدن قد توجه إلى نصب لينكولن التذكاري بواشنطن للحداد على وصول أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا في بلاده إلى حوالي 400 ألف حالة.