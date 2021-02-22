القبض على صاحب مصنع بحوزته 21 طن سكر مجهول المصدر بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 21 طن سكر مجهول المصدر بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط (21٫500 طن سكر – ميزان حساس – 2 ماكينة لحام – 5000 كيس فارغ وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة صاحب مصنع لتعبئة السكر في منطقة الزاوية الحمراء، وذلك لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.