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العربية: سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء العراقية وثالث خارجها

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:18 م
العربية: سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء العراقية وثالث خارجها العراق
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد وثالث خارجها. ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن صواريخ كاتيوشا تستهدف محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن صاروخان استهدفا المنطقة الخضراء في بغداد سقطا داخلها غير بعيد عن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، سقوط قتيل من المتظاهرين و18جريحا من بينهم عناصر من القوات الأمنية في ذي قار جنوب العراق.

 


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