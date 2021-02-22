من جهته، قال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي، إن اليومين الماضيين شهدا وفيات لدى الأطفال وبأعمار أقل من سنة متأثرين بإصابتهم بالسلالة الجديدة لكورونا، مؤكدا أن بعض الإصابات بين صفوف الأطفال الرضع تؤدي إلى تلف في الرئة .

وأضاف أن 85% لم تظهر عليهم الإصابة أو ظهرت بشكل طفيف، مشددا على ضرورة إجراء الفحص والمسحة الخاصة حتى وإن كان الطفل بعمر يوم واحد.

كانت وزارة الصحة بإقليم كردستان قد أعلنت أمس /الأحد/ تسجيل 5 إصابات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل .