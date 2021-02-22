الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى 5 قراريط قصب بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب السكر، بالقرب من كوبرى المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا .



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب السكر بالقرب من كوبرى المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الحريق.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء برئاسة النقيب على القاضي، وتمت السيطرة على الحريق الذى نشب فى 5 قراريط من زراعات القصب دون خسائر بشرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ومعرفة أسباب الواقعة والحريق .



وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب فى منزل بشارع الكنيسة فى نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن بشارع الكنيسة ناحية للسوق القديم دون إصابات بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا ، برئاسة العقيد هانى الاتربي، مدير الحماية بقنا، والنقيب أسامة حمدى والدفع بسيارات إطفاء والتمكن من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وحصل تلفيات الحريق.