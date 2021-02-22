البرلمان العربى يتجاهل دعوة الصحفيين لتغطية فعالياته ومؤتمراته

كتب مصطفى عنبر

فى خطوة غير مسبوقة، تجاهل البرلمان العربى، دعوة الصحفيين المهتمين بالشأن العربى، من تغطية فعالياته ومؤتمراته الهامة، وأخرها جلسة البرلمان اليوم برئاسة عادل العسومى، وبحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

ورغم تخصيص البرلمان العربى إدارة للإعلام للتواصل مع الصحفيين، الا أن القائمين على هذه الإدارة يتجاهلون تمامًا التعامل مع الصحافة، مكتفين فقط بالتعامل مع بعض الصحفيين دون الباقى، وهو ما أثار تعجب الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة البرلمان العربى، خاصة فى ظل تأكيدات "العسومى" المتكررة بالانفتاح التام من جانبه تجاه الإعلام المصرى والعربى، وهو التوجه الذى يتجاهله تمامًا القائمين على إدارة الإعلام بالبرلمان العربى، الذين أكتفوا بتدشين جروب "واتس أب"، لإرسال البيانات الصحفية فقط، دون الإشارة إلى الفعاليات أو المؤتمرات المستقبلية.

وأكد الصحفيين المكلفين بتغطية فعاليات وأنشطة البرلمان العربى، أن مبرر إدارة الإعلام باقتصار دعوات الحضور على عدد معين التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فبروس كورونا، هو مبرر غير منطقى، خاصة أن إدارة الإعلام دأبت على التعامل فقط مع صحفيين بعينهم، وهو ما يؤكد وجود نية لدى الإدارة لتجاهل الإعلام المصرى بشكل عام.

و"اليوم السابع" يهيب برئيس البرلمان العربى والقائمين على البرلمان بمعالجة هذه الإشكالية، من منطلق الحرص على تقديم الدعم الإعلامى والصحفى للبرلمان العربى الذى يعتبر أحد أوجه العمل العربى المشترك.