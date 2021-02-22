استطلاع: 46% من الجمهوريين سينضمون لـ"ترامب" حال تشكيل حزب

قال ما يقرب من نصف الجمهوريين في الولايات المتحدة، إنهم سيتخلون عن الحزب كما هو منظم حاليًا وينضمون إلى حزب جديد إذا كان الرئيس السابق ترامب هو زعيمه ، وفقًا لاستطلاع جديد.
أظهر استطلاع أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن 46 % من الجمهوريين قالوا إنهم سيتخلون عن الحزب الجمهوري وينضموا إلى حزب ترامب إذا قرر الرئيس السابق إنشاء واحد، بينما قال 27% فقط إنهم سيبقون مع الحزب، وأشار الباقون أنهم لن يتخذوا قرارًا بعد.
وقال رجل جمهوري وصاحب شركة صغيرة من ميلووكي للصحيفة: "نشعر أن الجمهوريين لا يقاتلون بما فيه الكفاية من أجلنا ، وكلنا نرى دونالد ترامب يقاتل من أجلنا بأقصى ما يستطيع ، كل يوم".
لم يشر ترامب إلى تفاصيل مستقبله السياسي، ولكن بعد تبرئته في محاكمته الثانية ، أصدر بيان ناري انتقد فيه القيادة الجمهورية ، وتحديداً زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، حيث قال السيناتور الجمهوري: ترامب مسؤول "أخلاقيا" عن أعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير لمؤيديه في مبنى الكابيتول وألمح إلى محاكمة جنائية محتملة للرئيس السابق على جرائم مزعومة ربما ارتكبها في منصبه.
وقال ترامب ردا على تصريحات مكونيل: "ميتش مخترق سياسي قاس ومتجهد وغير مبتسم ، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه فلن يفوزوا مرة أخرى .. لن يفعل أبدًا ما يجب القيام به ، أو ما هو مناسب لبلدنا. وحيثما كان ذلك ضروريًا ومناسبًا ، سأدعم المنافسين الأساسيين الذين يتبنون جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وسياستنا الخاصة بأمريكا أولاً"
وفي نفس السياق قال جيسون ميللر، أحد كبار مستشاري ترامب: "هدفنا هو استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة