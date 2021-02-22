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استطلاع: 46% من الجمهوريين سينضمون لـ"ترامب" حال تشكيل حزب

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:02 ص
استطلاع: 46% من الجمهوريين سينضمون لـ"ترامب" حال تشكيل حزب دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قال ما يقرب من نصف الجمهوريين في الولايات المتحدة، إنهم سيتخلون عن الحزب كما هو منظم حاليًا وينضمون إلى حزب جديد إذا كان الرئيس السابق ترامب هو زعيمه ، وفقًا لاستطلاع جديد.

 

أظهر استطلاع أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن 46 % من الجمهوريين قالوا إنهم سيتخلون عن الحزب الجمهوري وينضموا إلى حزب ترامب إذا قرر الرئيس السابق إنشاء واحد، بينما قال 27% فقط إنهم سيبقون مع الحزب، وأشار الباقون أنهم لن يتخذوا قرارًا بعد.

 

وقال رجل جمهوري وصاحب شركة صغيرة من ميلووكي للصحيفة: "نشعر أن الجمهوريين لا يقاتلون بما فيه الكفاية من أجلنا ، وكلنا نرى دونالد ترامب يقاتل من أجلنا بأقصى ما يستطيع ، كل يوم".

 

لم يشر ترامب إلى تفاصيل مستقبله السياسي، ولكن بعد تبرئته في محاكمته الثانية ، أصدر بيان ناري انتقد فيه القيادة الجمهورية ، وتحديداً زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، حيث قال السيناتور الجمهوري: ترامب مسؤول "أخلاقيا" عن أعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير لمؤيديه في مبنى الكابيتول وألمح إلى محاكمة جنائية محتملة للرئيس السابق على جرائم مزعومة ربما ارتكبها في منصبه.

  

وقال ترامب ردا على تصريحات مكونيل: "ميتش مخترق سياسي قاس ومتجهد وغير مبتسم ، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه فلن يفوزوا مرة أخرى .. لن يفعل أبدًا ما يجب القيام به ، أو ما هو مناسب لبلدنا. وحيثما كان ذلك ضروريًا ومناسبًا ، سأدعم المنافسين الأساسيين الذين يتبنون جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وسياستنا الخاصة بأمريكا أولاً"

  

وفي نفس السياق قال جيسون ميللر، أحد كبار مستشاري ترامب: "هدفنا هو استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ".

 

 


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