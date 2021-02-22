اليوم السابع
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إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليونين و390928

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:32 ص
إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليونين و390928 إصابات كورونا في ألمانيا
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و390928 بعد تسجيل 4369 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67903 بعد تسجيل 62 حالة جديدة.


إصابات كورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا

ألمانيا

كورونا

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