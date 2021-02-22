إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليونين و390928

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و390928 بعد تسجيل 4369 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67903 بعد تسجيل 62 حالة جديدة.