أهالى رشيد يشيعون جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان ودفنه بمقابر أسرته.. فيديو لايف

البحيرة - ناصر جودة

شيع منذ قليل المئات من أهالى مدينة رشيد بالبحيرة جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان الذى لقى مصرعه اليوم فى حادث سير بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

شارك فى تشييع الجنازة النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب عن مدينة رشيد - صهر المتوفى- والنائب البرلمانى السابق ابراهيم عجلان بالإضافة الى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ودفن رجل الأعمال بمقابر الأسرة بمدينة رشيد فور وصول الجثمان من مستشفى وادى النطرون وان يكون العزاء غدا الثلاثاء.

وكان رجل الاعمال ياسين عجلان قد لقى مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من كوبرى بنى سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بوادى النطرون وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان، 68 عامًا وشقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من:" أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، مصطفى عبد الحميد نصر، 28 عامًا"، وتم عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .