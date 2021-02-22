اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى رشيد يشيعون جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان ودفنه بمقابر أسرته.. فيديو لايف

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:36 م
أهالى رشيد يشيعون جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان ودفنه بمقابر أسرته.. فيديو لايف
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع منذ قليل المئات من أهالى مدينة رشيد بالبحيرة جنازة رجل الأعمال ياسين عجلان الذى لقى مصرعه اليوم فى حادث سير بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

شارك فى تشييع الجنازة النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب عن مدينة رشيد - صهر المتوفى- والنائب البرلمانى السابق ابراهيم عجلان بالإضافة الى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

ودفن رجل الأعمال بمقابر الأسرة بمدينة رشيد فور وصول الجثمان من مستشفى وادى النطرون وان يكون العزاء غدا الثلاثاء.

 

وكان رجل الاعمال ياسين عجلان قد لقى مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

 

تلقى اللواء محمد والى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من كوبرى بنى سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بوادى النطرون وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان، 68 عامًا وشقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من:" أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، مصطفى عبد الحميد نصر، 28 عامًا"، وتم عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أهالى-رشيد-يشيعون-جثمان-رجل-الأعمال-ياسين-عجلان-ودفنه-بمقابر-أسرته-(1)
 

 

أهالى-رشيد-يشيعون-جثمان-رجل-الأعمال-ياسين-عجلان-ودفنه-بمقابر-أسرته-(2)
 

 

أهالى-رشيد-يشيعون-جثمان-رجل-الأعمال-ياسين-عجلان-ودفنه-بمقابر-أسرته-(3)
 

 

أهالى-رشيد-يشيعون-جثمان-رجل-الأعمال-ياسين-عجلان-ودفنه-بمقابر-أسرته-(4)
 

 

أهالى-رشيد-يشيعون-جثمان-رجل-الأعمال-ياسين-عجلان-ودفنه-بمقابر-أسرته-(5)
 

 

أهالى-رشيد-يشيعون-جثمان-رجل-الأعمال-ياسين-عجلان-ودفنه-بمقابر-أسرته-(6)
 

 

أهالى-رشيد-يشيعون-جثمان-رجل-الأعمال-ياسين-عجلان-ودفنه-بمقابر-أسرته-(7)

ياسين عجلان

انقلاب سياره

مصرع رجل اعمال

صحراوى البحيرة

وادى النطرون

البحيرة

محافظة البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى البحيرة"

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:59 م

حصر أموال الاخوان تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ياسين عجلان

الإثنين، 21 أغسطس 2017 02:29 م

"المصرف المتحد" يقاضى رجل الأعمال "ياسين عجلان" بسبب شيك بـ93 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 مايو 2017 01:55 م

مفاجأة..كرم عبد الوهاب المتهم بالإضرار بالاقتصاد القومى يمتلك النصيب الأكبر من أسهم الشركة المصرية للأسواق والحكومة آخر من يعلم.. ومجلس الإدارة برئاسة ياسين عجلان باع 8 أسوق بمبالغ أقل من السعر العادل

الأحد، 06 مارس 2016 09:58 م

المصرف المتحد يطعن على الحكم الصادر فى قضية ياسين عجلان

الأربعاء، 13 يونيو 2012 02:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة