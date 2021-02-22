اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 05:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسرة بالشرقية تحفّظ أبناءها القرآن وشقيقان يحاكيان أصوات كبار القراء

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:00 ص
أسرة بالشرقية تحفّظ أبناءها القرآن وشقيقان يحاكيان أصوات كبار القراء الأب مع أبنائه
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"نفسى أولادى يكونوا حافظين لكتاب الله ويكونوا علامات مضيئة بين الناس ليكونوا لى لوالدتهم نورا يوم القيامة".. بهذه الكلمات بدأ محمد الفردى 37 سنة حاصل على كلية سياحة وفنادق يقطن قرية جزيرة النص التابعة لوحدة النافعة المحلية مركز فاقوس محافظة الشرقية.

وأضاف أنا أنجبت 8 أولاد 4 ذكور و4 بنات جميعا بمراحل التعليم المختلفة بالأزهر الشريف أكبرهم منى بالصف الثانى الإعدادى وختمت القرآن والحمد لله تليها رحاب بالصف السادس الابتدائى وتبقى لها سورة البقرة وتهتم القرآن ويليها حازم بالصف الخامس الابتدائى ويحفظ 15 جزءا من القرآن الكريم ويرتل القرآن ليلا ونهارا، ويحاكي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويقوم كل يوم جمعة بتلاوة القرآن الكريم بمسجد القرية الكبير قبل بداية قرآن الجمعة ويحضر الأهالى حبا فى صوته ويتجمعون بالمسجد وذاع صيطه وبدأ أهالى القري المجاورة يأتون لسماعه.

وقال إنه بدأ تحفيظ أبنائه القرآن منذ نعومة أظافرهم فبمجرد أن يبدأ الولد التحدث جيدا يبدأ فى تحفيظه القرآن .

وأشار أنه بدأ فى اكتشاف موهبة أبنائه في تجويد القرآن الكريم بعد سماعهم يقلدون المشايخ الكبار وأنه متعود سماع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صباح كل يوم هو وعدد من المشايخ الكبار وتفاجأ بنجله حازم يقلده وهو فى سن 4 سنوات فبدأ فى تشجيعه واعادة مقاطع يحبها نجله مثل سورة الضحى وكان يلاحظ شغف نجله حازم لسماع الشيخ عبد الباسط وتقليده ومحاكاته حتى سيطر عليه فى تجويد القرآن وعرفه الناس بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أما سيف فقد 8 سنوات يقلد ويحاكي صوت الشيخ محمود القزاز واشتهر به أيضا بين الناس.

وقال الطفل حازم محمد الفردى الذي يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إنه أتم حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم وأنه يقطع مسافة 5 كم من مكانه حتى يصل إلى محفظه وأنه يؤدي صلاة الفجر يوميا ويواظب على صلاة الجماعة ويتحرك من المنزل فى السادسة صباحا ذاهبا إلى شيخه غير عابئ ببرودة الجو خاصة فى فصل الشتاء القارس البرودة صباحا.

وأردف الطفل حازم أنه ينوي استكمال حفظ القرآن وتعلم القراءات وتفسير القرآن ويتمنى دخول المسابقات القرآنية خاصة مسابقة شيخ الأزهر متمنيا لقاء شيخ الأزهر.

ولفت الطفل حازم أنه عشق صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويشعر بحلاوة وهو يقلده وأنه يتمنى أن يكون قارئ مشهور وأن يلتحق بكلية  البشرى ليكون قارئ طبيب.

وأضاف شقيقه الطفل سيف محمد الفردى 8 سنوات أنه يحب صوت الشيخ محمود القزاز ويقلده ويتمنى أن يلتقى وشقيقه بشيخ الأزهر.

وقال الشيخ محمد عبد العال مدير مدرسة جزيرة النص السابق، وأحد محفظي القرآن بالقرية، إن هذين الطفلين منحهما الله موهبة من أفضل المواهب وهى حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتقليد عمالقة القراء وجذب الأهالى واستمالة قلوبهم لسماع القرآن وهذا يضاعف حسنات الأب والأم الذات اجتهدا فى تحفيظ أبنائهم كتاب الله.

وأضاف أنه ليس فقط الشقيقان هم حفظة كتاب الله ولكن شقيقاتهم الإناث أيضا يحفظن كتاب الله وإنما أختهم الكبرى أتمت حفظ القرآن وختمته مرتين، ونتمنى أن يحذو كل الآباء والأمهات حذو تلك الأسرة التى تعلقت بتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وحرصت أن يبدأوا بحفظ كتاب الله وهم صغار ليعتادوا عليه ويكون رفيق دربهم.

أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم (1)
أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم

 

أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم (2)
أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم

 

أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم (3)
أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم

 

أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم (4)
 
أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم (5)
 
أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم (6)
 
أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم (7)

حفظ القرآن

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

الشيخ محمود القزاز

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسرة القرآن الكريم.. قصة 3 أشقاء مكفوفين يحفظون كتاب الله كاملا بالإسكندرية

الإثنين، 18 يناير 2021 05:23 م

إصدار كتاب لأحكام استخدام "فيس بوك": "عاشقة الرحمن وأسيرة القرآن" أسماء مكروهة.. "الاسكرين شوت" خيانة وانتحال الشخصية محرم.. لاحرج من اختراق الصفحات المعادية للإسلام.. والمؤلف: لافارق بين الموقع والحياة اليومية

الأحد، 12 نوفمبر 2017 03:30 ص

كيف يعد "الشاباك" الإسرائيلي عملاءه للتجسس على الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة ؟ تقرير يكشف لأول مرة: تلقينهم أغانى فيروز وأم كلثوم ..وتعليمهم اللغة العربية.. وسور القرأن الكريم ..أهم أساليب الجهاز لزرع الجواسيس

الجمعة، 27 أكتوبر 2017 09:00 م

خلال مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية".. محلب: هناك أناس فسروا القرآن لخدمة أغراضهم الدنيئة.. وشيخ الأزهر: الجماعات الإرهابية خرجت على كل أحكام الأديان السماوية.. والبابا تواضروس: لا نعرف التشدد فى مصر

السبت، 28 فبراير 2015 12:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة