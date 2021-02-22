أسرة بالشرقية تحفّظ أبناءها القرآن وشقيقان يحاكيان أصوات كبار القراء

الشرقية - حمدى عبد العظيم

"نفسى أولادى يكونوا حافظين لكتاب الله ويكونوا علامات مضيئة بين الناس ليكونوا لى لوالدتهم نورا يوم القيامة".. بهذه الكلمات بدأ محمد الفردى 37 سنة حاصل على كلية سياحة وفنادق يقطن قرية جزيرة النص التابعة لوحدة النافعة المحلية مركز فاقوس محافظة الشرقية.

وأضاف أنا أنجبت 8 أولاد 4 ذكور و4 بنات جميعا بمراحل التعليم المختلفة بالأزهر الشريف أكبرهم منى بالصف الثانى الإعدادى وختمت القرآن والحمد لله تليها رحاب بالصف السادس الابتدائى وتبقى لها سورة البقرة وتهتم القرآن ويليها حازم بالصف الخامس الابتدائى ويحفظ 15 جزءا من القرآن الكريم ويرتل القرآن ليلا ونهارا، ويحاكي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويقوم كل يوم جمعة بتلاوة القرآن الكريم بمسجد القرية الكبير قبل بداية قرآن الجمعة ويحضر الأهالى حبا فى صوته ويتجمعون بالمسجد وذاع صيطه وبدأ أهالى القري المجاورة يأتون لسماعه.

وقال إنه بدأ تحفيظ أبنائه القرآن منذ نعومة أظافرهم فبمجرد أن يبدأ الولد التحدث جيدا يبدأ فى تحفيظه القرآن .

وأشار أنه بدأ فى اكتشاف موهبة أبنائه في تجويد القرآن الكريم بعد سماعهم يقلدون المشايخ الكبار وأنه متعود سماع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صباح كل يوم هو وعدد من المشايخ الكبار وتفاجأ بنجله حازم يقلده وهو فى سن 4 سنوات فبدأ فى تشجيعه واعادة مقاطع يحبها نجله مثل سورة الضحى وكان يلاحظ شغف نجله حازم لسماع الشيخ عبد الباسط وتقليده ومحاكاته حتى سيطر عليه فى تجويد القرآن وعرفه الناس بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أما سيف فقد 8 سنوات يقلد ويحاكي صوت الشيخ محمود القزاز واشتهر به أيضا بين الناس.

وقال الطفل حازم محمد الفردى الذي يحاكي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إنه أتم حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم وأنه يقطع مسافة 5 كم من مكانه حتى يصل إلى محفظه وأنه يؤدي صلاة الفجر يوميا ويواظب على صلاة الجماعة ويتحرك من المنزل فى السادسة صباحا ذاهبا إلى شيخه غير عابئ ببرودة الجو خاصة فى فصل الشتاء القارس البرودة صباحا.

وأردف الطفل حازم أنه ينوي استكمال حفظ القرآن وتعلم القراءات وتفسير القرآن ويتمنى دخول المسابقات القرآنية خاصة مسابقة شيخ الأزهر متمنيا لقاء شيخ الأزهر.

ولفت الطفل حازم أنه عشق صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويشعر بحلاوة وهو يقلده وأنه يتمنى أن يكون قارئ مشهور وأن يلتحق بكلية البشرى ليكون قارئ طبيب.

وأضاف شقيقه الطفل سيف محمد الفردى 8 سنوات أنه يحب صوت الشيخ محمود القزاز ويقلده ويتمنى أن يلتقى وشقيقه بشيخ الأزهر.

وقال الشيخ محمد عبد العال مدير مدرسة جزيرة النص السابق، وأحد محفظي القرآن بالقرية، إن هذين الطفلين منحهما الله موهبة من أفضل المواهب وهى حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتقليد عمالقة القراء وجذب الأهالى واستمالة قلوبهم لسماع القرآن وهذا يضاعف حسنات الأب والأم الذات اجتهدا فى تحفيظ أبنائهم كتاب الله.

وأضاف أنه ليس فقط الشقيقان هم حفظة كتاب الله ولكن شقيقاتهم الإناث أيضا يحفظن كتاب الله وإنما أختهم الكبرى أتمت حفظ القرآن وختمته مرتين، ونتمنى أن يحذو كل الآباء والأمهات حذو تلك الأسرة التى تعلقت بتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وحرصت أن يبدأوا بحفظ كتاب الله وهم صغار ليعتادوا عليه ويكون رفيق دربهم.



أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم



أسرة بالشرقية تحفظ أبناءها القرأن الكريم