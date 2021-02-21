CNN: ترامب يلقى خطابا فى مؤتمر للمحافظين بفلوريدا الأحد المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحديث أمام حدث للمحافظين فى ولاية فلوريدا الأحد المقبل، فى أول ظهور علنى له منذ مغادرته البيت الأبيض الشهر الماضى.

ونقلت شبكة سى إن إن ، عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن نائب الرئيس السابق مايك بنس، قد رفض دعوة للحديث أمام نفس الحدث، مؤتمر العمل السياسى المحافظ، المقرر فى مدينة أورلاندو الأسبوع المقبل، لكن المنظمين لا يزالون يأملون أن يغير بنس رأيه بشأن الحضور. فيما قال مصدر آخر أن بنس يخطط للبقاء بعيدا عن الأضواء فى الأشهر الستة المقبلة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن اختلاف موقف الرئيس السابق ونائبه، والذى يأتى فى الوقت الذى يصارع فيه الحزب الجمهورى بشأن مستقبله فى أعقاب رئاسة ترامب، يأتى عقب توتر بين الأخير وبنس بشأن أحداث السادس من يناير والتي شهدت اقتحام مبنى الكابيتول، ودور بادين فى التصديق على نتائج انتخاب الرئيس جو بايدن.

وكان رئيس موظفي مايك بنس مارك شورت قد صرح لقناة سى إن إن أمس، السبت، قائلا إنهم قبلوا بأن جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أن بنس لعب دورا فى ترديد مزاعم تزوير الانتخابات.

وعلى عكس ترامب، حضر بنس حفل تنصيب بايدن فى واشنطن الشهر الماضى بعدما فوت احتفال لوداع ترامب.

وأشار مصدر مطلع على خطط ترامب لحضور المؤتمر المحافظ، إن الرئيس السابق سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهورى والحركة المحافظة. وأضاف المصدر أن الرئيس السابق سيتناول أيضا ما وصفه بسياسات بايدن الكارثية إزاء الحدود.