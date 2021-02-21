وزير الصحة النمساوى: الانتهاء من تطعيم 500 ألف شخص فى مارس المقبل

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قال ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، إنه تم الانتهاء من تطعيم 500 ألف شخص ضد فيروس كورونا.

وأضاف الوزير - في تصريحات اليوم الأحد - أنه في الأسبوع المقبل نتوقع تطعيم أكثر من 180 ألف شخص باللقاح وفي مارس المقبل سنتجاوز أكثر من مليون تطعيم، كما أنه في الربع الثاني من العام الجاري سيتضاعف حجم توزيع الجرعات ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالربع الأول من العام.

وأشار إلى وجود 500 ألف جرعة لدى النمسا من لقاح (فايزر - بيونتك) و150 ألف جرعة من لقاح (أسترازينكا) و36 ألف جرعة من لقاح مودرنا، لافتًا إلى أنه يتم تطعيم شخص واحد في النمسا في المتوسط كل 5.5 ثانية.

ولفت إلى أن الموافقة المرتقبة لوكالة الدواء الأوروبية على لقاح شركة (جونسون أند جونسون) تمثل أملًا خاصًا، ومن المتوقع أن تتم الموافقة في منتصف مارس المقبل على أن يكون التسليم الأول للجرعات خلال أبريل المقبل.

وأوضح أن لقاح (جونسون أند جونسون) يتميز بأنه يتم على جرعة واحدة وليس على جرعتين، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تطعيم معظم المسنين ودور رعاية المسنين، لافتًا إلى سعادته بانخفاض عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا بين كبار السن.