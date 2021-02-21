اليوم السابع
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وزير الأوقاف يؤكد لرئيس البرلمان العربى التعاون فى مواجهة الفكر المتطرف.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 04:13 م
وزير الأوقاف يؤكد لرئيس البرلمان العربى التعاون فى مواجهة الفكر المتطرف.. صور وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى
كتب على عبد الرحمن

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى وحسن بن على المدحانى نائب رئيس البرلمان، وأعضاء البرلمان، معربا عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للتعاون الكامل مع البرلمان العربى ولا سيما فى مجال نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .
 
وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن جمعة أكد أهمية الحفاظ على الأوطان، وأن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان وجزء من عقيدتنا مع إيماننا بالتنوع والتعددية وقبول الآخر ،وأهدى جميع أعضاء البرلمان الحاضرين مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تشمل:
1. مشروعية الدولة الوطنية .
2. فقه بناء الدول .
3. الكليات الست .
4. فهم مقاصد السنة النبوية .. رؤية عصرية .
وخلال اللقاء وجه عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم أعمال البرلمان العربى , مشيدًا بدور الدكتور محمد مختار جمعة وبجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى قضية بناء الوعى .
حضر اللقاء كل من السفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى ووفد رفيع المستوى من البرلمان الدولى .
لقاء وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى
لقاء وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى

وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له
وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له

وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له
وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له

وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى
وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربى

وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربي خلال اللقاء
وزير الأوقاف ورئيس البرلمان العربي خلال اللقاء

 


البرلمان العربى

الأوقاف

وزير الأوقاف

اخبار الأوقاف مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

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