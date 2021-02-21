اليوم السابع
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نجل ترامب مهاجما وسائل الإعلام: وفيات كورونا 100 ألف فى أول شهر لحكم بايدن

الأحد، 21 فبراير 2021 05:28 م
نجل ترامب مهاجما وسائل الإعلام: وفيات كورونا 100 ألف فى أول شهر لحكم بايدن نجل ترامب
ريهام عبد الله

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هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية، مشيرا إلى أنهم لم يذكروا حجم الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى ظل إدارة بايدن، إذ وصلت لـ100 ألف وفاة فى أول شهر لتولى جو بايدن مقاليد الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نجل ترامب :"وضع الديمقراطيون القواعد التي ألعب بها فقط، 100000 حالة وفاة في الشهر الأول لجو بايدن، أين عداد الوفيات لشبكة  سي إن إن؟ أين هي وسائل الإعلام الرئيسية التي تتساءل عن كل قرار".

نجل ترامب
نجل ترامب

وفى سياق آخر في أول تعليق للأبن الأكبر للرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب، جونيور، شارك صورة يظهر فيها والده على هيئة مصارع، وذلك عقب تبرئة أبية من تهمة التحريض على التمرد في محاكمته الثانية، حيث صوت مجلس الشيوخ رسميًا بنتيجة 57 مقابل 43، وهو ما يسمح لترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.

ونشر دونالد ترامب جونيور، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة للرئيس الامريكى السابق بجسد مصارع، وعلق قائلاً:" عندما تكرهك المؤسسة وتريد منعك من الترشح مرة أخرى، فأنت تعلم أنك تفعل شيئًا صحيحًا".

يشار، إلى أن صوت مجلس الشيوخ رسميًا على تبرئة دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد في محاكمته الثانية، حيث كان التصويت النهائي 57 مقابل 43، وكانت النسبة سبعة جمهوريين إلى كل ديمقراطى فى التصويت لإدانة ترامب ، لكن لم يكن ذلك كافياً لإدانته، وفقا لشبكة سي إن إن.

 
 

نجل ترامب

دونالد ترامب جونيور

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بايدن

كورونا

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