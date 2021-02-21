نائب محافظ الدقهلية يبحث مشروع بناء 700 وحدة سكنية بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا خاص بمشروعات الإسكان المقرر إنشائها على أرض مساكن الجلاء، وأرض منطقة الصوامع بمدينة المنصورة، وذلك لتوفير مسكن لائق لقاطني مساكن الجلاء والمجزر.

وذلك بحضور نواب البرلمان عن الدقهلية الدكتور نسرين عمر، و ولاء عبد الفتاح و مرفت عازر، و ولاء التمامي، و اللواء عبد القادر النورى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، و منال الغندور السكرتير المساعد، والمهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق تطوير العشوائيات، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، ومسئولى أحياء شرق وغرب المنصورة ورؤساء قطاعات المياة والكهرباء، ووكلاء الوزارات المعنية ومسئولى المرافق والمشروعات والتخطيط والشئون القانونية وتطوير العشوائيات والأملاك، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاجراءات التنسيقية فيما بين كافة الجهات المختصة للاعداد لتنفيذ مشروعات الاسكان المشار اليها بالمواقع المذكورة.

تقرر خلال الاجتماع سرعة الانتهاء من كافة التصميمات للعمارات السكنية المقرر تنفيذها بالمشروع بعدد 700 وحدة سكنية، وقد أوضح نائب المحافظ انه تم الانتهاء من العقود التي سيتم تسليمها للمواطنين بعد أن يتم مراجعتها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتسلم الوحدات السكنية الخاصة بهم في المشروع بعد انتهاء التنفيذ.

كما أوضح انه سيتم تقديم مبالغ مالية للسكان لتدبير سكن خاص بهم بعد إخلاء أماكنهم بالعمارات المراد إحلالها وتجديدها بالمجزر حتي تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة، وتقرر خلال الاجتماع انهاء مشكلة توفير خدمة الصرف الصحي للعمارات الجديدة لاستيعاب كافة الوحدات الجديدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحي غرب المنصورة.

وأشار نائب المحافظ إلى الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية ومتابعة خطواته التنفيذية لهذا المشروع القومى أولا بأول عملا على توفير مسكن ملائمة للمواطنين قاطنى مساكن الجلاء والمجزر حرصا على سلامتهم وحياتهم، كما تقرر سرعة الانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة باعداد بروتوكول يتم توقيعة مع صندوق تطوير العشوائيات بشأن المشروعات المشار إليها بالمواقع المذكورة، وبعدها يتم تسليم المواقع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ وفق برامج زمنية محددة والتي سيتم اقرارها وفقا للبروتوكول بين كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وفى اطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.