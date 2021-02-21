مصرع طالبة عقب إصابتها باختناق أثناء الاستحمام بمنزلها في طهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طالبة تبلغ من العمر 17 عاما تعانى من مشكلات بالقلب مصرعها، على أثر استنشاقها غاز أول اكسيد الكربون أثناء قيامها بالاستحمام بالحمام الخاص في منزلها بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبومسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة طالبة مختنقه داخل حمام منزلها بدائرة مركز شرطة طهطا شمال المحافظة. وتم نقل جثتها للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أيمن عثمان مفتش مباحث مركز طهطا، والرائد محمد عبد الصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول المدعوة مادونا و ع ع 17 سنة طالبه وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام "جثة هامدة " إدعاء أستنشاق غاز أول اكسيد الكربون بالإنتقال وسؤال والدها المدعو وجيه ع ع خ 46 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكوره بالاستحمام بدورة مياه المنزل سقطت مغشياً عليها وقام بنقلها للمستشفي إلا أنها توفيت عقب وصولها وأضاف بأنها تعاني من مرض القلب ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " أزمة قلبية نتيجة جلطه بالقلب " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.